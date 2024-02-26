Манчестер Юнайтед не собирается выкупать опорника Фиорентины

"Манчестер Юнайтед" не собирается выкупать опорного полузащитника "Фиорентины" Софияна Амрабата, который выступает за английский клуб на павах аренды.

У игрока контракт с "МЮ" заканчивается в конце этого сезона. Поэтому в июне 27-летний марокканец вернется в Италию.

Софьян Амрабат в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 12 матчей, но не отметился никакими результативными действиями.