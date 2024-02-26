  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед не собирается выкупать опорника Фиорентины
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед не собирается выкупать опорника Фиорентины

Англия

Софьян Амрабат, вероятно, летом вернется в свой клуб

Манчестер Юнайтед не собирается выкупать опорника Фиорентины

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не собирается выкупать опорного полузащитника "Фиорентины" Софияна Амрабата, который выступает за английский клуб на павах аренды.

У игрока контракт с "МЮ" заканчивается в конце этого сезона. Поэтому в июне 27-летний марокканец вернется в Италию.

Софьян Амрабат в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 12 матчей, но не отметился никакими результативными действиями.

Читайте такжеТен Хаг: Антони не показывает свой потенциал
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити продлил контракт с талантливым норвежским вингером
yellow-arrow
Зинченко должен восстановиться к ближайшему матчу Арсенала
yellow-arrow
Кобин: Как Мудрик может навязать верховую борьбу ван Дейку? Шансов вообще нет
Фиорентина (Флоренция) Манчестер Юнайтед Софиян Амрабат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
manchester evening news
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости