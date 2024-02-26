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Манчестер Юнайтед не собирается выкупать опорника Фиорентины
Софьян Амрабат, вероятно, летом вернется в свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto
"Манчестер Юнайтед" не собирается выкупать опорного полузащитника "Фиорентины" Софияна Амрабата, который выступает за английский клуб на павах аренды.
У игрока контракт с "МЮ" заканчивается в конце этого сезона. Поэтому в июне 27-летний марокканец вернется в Италию.
Софьян Амрабат в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 12 матчей, но не отметился никакими результативными действиями.
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