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Хет-трик Боуэна. Вест Хэм - Брентфорд 4:2. Видео голов и обзор матча
Очередная зрелищная игра в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Вест Хэм" одержал уверенную победу над "Брентфордом" в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги - 4:2.
Уже в начале встречи хозяева успели ошарашить своих соперников: дубль к 7-й минуте оформил Джеррод Боуэн. Через шесть минут отрыв был сокращен благодаря точному удару Нилу Мопе.
Второй тайм прошёл примерно по тому же сценарию. В течение короткого срока "молотобойцы" снова дважды распечатали ворота гостей, на что "пчёлы" ответили лишь одним голом.
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк весь матч провёл на скамейке запасных. Для 19-летнего хавбека это уже третий поединок кряду без полученного игрового времени.
Таким образом, "Вест Хэм" прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, и вернулся в гонку за еврокубки - подопечные Дэвида Мойеса обогнали "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл", расположившись на 8-й строчке.
"Брентфорд, в свою очередь, проиграл 5 из 6 последних матчей и находится на 16-м месте в пяти очках от зоны вылета.
АПЛ, 26-й тур
Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)
"Вест Хэм" — "Брентфорд" 4:2
Голы: Боуэн (5, 7, 63), Эмерсон (69) — Мопе (13), Висса (82)
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