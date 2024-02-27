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Гвардиола: Ливерпуль и Арсенал практически невозможно остановить
Комплименты от Пепа в адрес главных конкурентов в битве за титул АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-Лиге.
"Мне известно, как они (соперники "Сити" - прим.) играют - даже "Астон Вилла", не говоря уже про "Арсенал" и "Ливерпуль". Они забивают по три, четыре, пять голов за матч. Это означает, что их практически невозможно остановить. Но мы по-прежнему в игре", - цитирует Гвардиолу Goal.
Напомним, сегодня "горожане" проведут выездной матч в рамках пятого круга Кубка Англии против аутсадера АПЛ - "Лутона". Поединок начнётся в 21:00 по киевскому времени.
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