Гвардиола: Ливерпуль и Арсенал практически невозможно остановить

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о чемпионской гонке в английской Премьер-Лиге.

"Мне известно, как они (соперники "Сити" - прим.) играют - даже "Астон Вилла", не говоря уже про "Арсенал" и "Ливерпуль". Они забивают по три, четыре, пять голов за матч. Это означает, что их практически невозможно остановить. Но мы по-прежнему в игре", - цитирует Гвардиолу Goal.