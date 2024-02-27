Почеттино: Владельцы поддержали меня после поражения в финале Кубка Лиги

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", рассказал, что владельцы клуба поддержали его после поражения в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля" (0:1).

"Владельцы поддержали меня после финала. Тодд Бели прислал мне хорошее сообщение. После матча я встретился с Бехдадом. Мы с ним делились мыслями об игре и о возможностях, которые мы упустили".

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 28 февраля, они сыграют против "Лидса". Начало - в 21:30 по киевскому времени.