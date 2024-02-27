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Почеттино: Владельцы поддержали меня после поражения в финале Кубка Лиги
Наставник Челси рассказал о владельцах клуба
Фото: twitter.com/PSG_inside
Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", рассказал, что владельцы клуба поддержали его после поражения в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля" (0:1).
"Владельцы поддержали меня после финала. Тодд Бели прислал мне хорошее сообщение. После матча я встретился с Бехдадом. Мы с ним делились мыслями об игре и о возможностях, которые мы упустили".
Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 28 февраля, они сыграют против "Лидса". Начало - в 21:30 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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