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Тен Хаг - о своем будущем: Я знаю, каким оно будет
Тренер МЮ отказался комментировать свое будущее
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг отказался говорить о своем будущем в клубе.
"О будущем? Я знаю, каким оно будет..."
"Но также я должен жить сегодняшним днем, и мы должны работать над развитием и прогрессом команды и, конечно же, побеждать в каждой игре", - добавил тен Хаг.
"Манчестер Юнайтед" 28 февраля сыграет против "Ноттингем Фореста". Начало - в 21:45.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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