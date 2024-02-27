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Тен Хаг - о своем будущем: Я знаю, каким оно будет

Англия

Тренер МЮ отказался комментировать свое будущее

Тен Хаг - о своем будущем: Я знаю, каким оно будет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг отказался говорить о своем будущем в клубе.

"О будущем? Я знаю, каким оно будет..."

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"Но также я должен жить сегодняшним днем, и мы должны работать над развитием и прогрессом команды и, конечно же, побеждать в каждой игре", - добавил тен Хаг.

"Манчестер Юнайтед" 28 февраля сыграет против "Ноттингем Фореста". Начало - в 21:45.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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