Тен Хаг - о своем будущем: Я знаю, каким оно будет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг отказался говорить о своем будущем в клубе.

"О будущем? Я знаю, каким оно будет..."

"Но также я должен жить сегодняшним днем, и мы должны работать над развитием и прогрессом команды и, конечно же, побеждать в каждой игре", - добавил тен Хаг.