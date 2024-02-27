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Челси – Лидс Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Один финал проигран, но есть шанс выйти в другой
Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлых выходных команда Маурисио Почеттино уступила в финале Кубка Английской Лиги против "Ливерпуля" и как заявил наставник лондонцев, футболисты истощены, но стараются сохранять позитивный настрой.
Времени на то, чтобы рефлексировать на то поражение нет, уже сейчас нужно играть следующий важный матч. Как оказалось, придется играть без Кристофера Нкунку, который снова травмировался и пропустит около месяца. Каким получится ответ "Челси" на поражение в прошлой игре? Узнаем совсем скоро!
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 28 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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