Челси – Лидс Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

На прошлых выходных команда Маурисио Почеттино уступила в финале Кубка Английской Лиги против "Ливерпуля" и как заявил наставник лондонцев, футболисты истощены, но стараются сохранять позитивный настрой.

Времени на то, чтобы рефлексировать на то поражение нет, уже сейчас нужно играть следующий важный матч. Как оказалось, придется играть без Кристофера Нкунку, который снова травмировался и пропустит около месяца. Каким получится ответ "Челси" на поражение в прошлой игре? Узнаем совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 28 февраля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Лидс Юнайтед" Смотреть трансляцию

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