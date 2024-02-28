Челси – Лидс Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик в последнее время перестал даже выходить на замены во время матчей своей команды, правда это не касается прошлого матча против "Ливерпуля".

Возможно, именно в матче Кубка Англии после того, как команда сыграла изнурительный матч, мы наконец увидим возвращение Михаила в стартовый состав? По крайней мере шансы на это есть.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 28 февраля.

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Кубок Англии. 1/8 финала.

28 февраля. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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