Челси – Лидс Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

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Ожидаем возвращения в стартовый состав Михаила Мудрика?
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик в последнее время перестал даже выходить на замены во время матчей своей команды, правда это не касается прошлого матча против "Ливерпуля".
Возможно, именно в матче Кубка Англии после того, как команда сыграла изнурительный матч, мы наконец увидим возвращение Михаила в стартовый состав? По крайней мере шансы на это есть.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 28 февраля.
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Кубок Англии. 1/8 финала.
28 февраля. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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