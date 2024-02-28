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Челси – Лидс Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Ожидаем возвращения в стартовый состав Михаила Мудрика?

Челси – Лидс Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик в последнее время перестал даже выходить на замены во время матчей своей команды, правда это не касается прошлого матча против "Ливерпуля".

Возможно, именно в матче Кубка Англии после того, как команда сыграла изнурительный матч, мы наконец увидим возвращение Михаила в стартовый состав? По крайней мере шансы на это есть.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 28 февраля.

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Кубок Англии. 1/8 финала.

28 февраля. 21:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Лидс Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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