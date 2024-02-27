Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал, Ливерпуль и Бавария следят за опорником Фулхэма
Жоау Паллинья заинтересовал три клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал", "Ливерпуль" и "Бавария" следят за португальским опорным полузащитником "Фулхэма" Жоау Пальинья.
Немецкий гранд все еще хочет осуществить трансфер 28-летнего футболиста, несмотря на неизбежный уход главного тренера Томаса Тухеля, который летом 2023 года стремился подписать Жоау. Но "Баварии" придется соревноваться с такими клубами как: "Арсенал" и "Ливерпуль".
Напомним, в этом сезоне АПЛ Пальинья сыграл 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока
- Второй за день. ВСУ уничтожили очередной российский бомбардировщик
- Гвардиола: Ливерпуль и Арсенал практически невозможно остановить
- Как сыграл Мудрик в финале Кубка Англии? Стали известны оценки украинца
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн