Арсенал, Ливерпуль и Бавария следят за опорником Фулхэма

"Арсенал", "Ливерпуль" и "Бавария" следят за португальским опорным полузащитником "Фулхэма" Жоау Пальинья.

Немецкий гранд все еще хочет осуществить трансфер 28-летнего футболиста, несмотря на неизбежный уход главного тренера Томаса Тухеля, который летом 2023 года стремился подписать Жоау. Но "Баварии" придется соревноваться с такими клубами как: "Арсенал" и "Ливерпуль".

Напомним, в этом сезоне АПЛ Пальинья сыграл 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.