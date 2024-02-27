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Арсенал, Ливерпуль и Бавария следят за опорником Фулхэма

Англия

Жоау Паллинья заинтересовал три клуба

Арсенал, Ливерпуль и Бавария следят за опорником Фулхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Арсенал", "Ливерпуль" и "Бавария" следят за португальским опорным полузащитником "Фулхэма" Жоау Пальинья.

Немецкий гранд все еще хочет осуществить трансфер 28-летнего футболиста, несмотря на неизбежный уход главного тренера Томаса Тухеля, который летом 2023 года стремился подписать Жоау. Но "Баварии" придется соревноваться с такими клубами как: "Арсенал" и "Ливерпуль".

Напомним, в этом сезоне АПЛ Пальинья сыграл 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Жоау Пальинья
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Источник:
football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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