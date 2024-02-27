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INEOS рассматривает Зидана как замену тен Хага в Манчестер Юнайтед

Англия

МЮ заинтересовался бывшим тренером Реала

INEOS рассматривает Зидана как замену тен Хага в Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Компания INEOS, которая владеет 25% акций "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность назначить Зинедина Зидана главным тренером команды вместо Эрика тен Хага.

В этом месяце Джим Рэтклифф, владелец INEOS, завершил покупку 25% акций "МЮ". Теперь он контролирует спортивный департамент клуба.

Новые владельцы считают, что одним из шагов к реализации проекта будет найм другого тренера. Жан-Клод Блан, исполнительный директор INEOS, является большим поклонником Зидана, он и раньше пытался пригласить его на работу, когда Зинедин работал в "Пари Сен-Жермен".

Зидан ушел с поста тренера "Реала" в 2021 году и с тех пор не возглавил ни один клуб.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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