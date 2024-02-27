Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
INEOS рассматривает Зидана как замену тен Хага в Манчестер Юнайтед
МЮ заинтересовался бывшим тренером Реала
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Компания INEOS, которая владеет 25% акций "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность назначить Зинедина Зидана главным тренером команды вместо Эрика тен Хага.
В этом месяце Джим Рэтклифф, владелец INEOS, завершил покупку 25% акций "МЮ". Теперь он контролирует спортивный департамент клуба.
Новые владельцы считают, что одним из шагов к реализации проекта будет найм другого тренера. Жан-Клод Блан, исполнительный директор INEOS, является большим поклонником Зидана, он и раньше пытался пригласить его на работу, когда Зинедин работал в "Пари Сен-Жермен".
Зидан ушел с поста тренера "Реала" в 2021 году и с тех пор не возглавил ни один клуб.
Популярное сейчас
- Морозюк: Наверное, я не верю в Шовковского в Динамо
- ВСУ сбили еще один российский бомбардировщик Су-34
- "Семейная травма". Легионер Шахтера объяснил, почему не хочет возвращаться в Украину
- Как сыграл Мудрик в финале Кубка Англии? Стали известны оценки украинца
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО