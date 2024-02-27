Тен Хаг похвалил 19-летнего вингера МЮ за его выступление против Фулхэма

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг похвалил 19-летнего вингера Омари Форсона за его выступление в матче против "Фулхэма" (1:2).

"Он вышел на поле, а это нелегко, ведь мы тогда не играли свою лучшую игру. Омари показал, что может стать игроком будущего".

19-летний англичанин в Премьер-лиге сыграл 2 матча, в которых отдал одну результативную передачу.