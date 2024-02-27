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Тен Хаг похвалил 19-летнего вингера МЮ за его выступление против Фулхэма
Правый вингер МЮ произвел впечатление на главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг похвалил 19-летнего вингера Омари Форсона за его выступление в матче против "Фулхэма" (1:2).
"Он вышел на поле, а это нелегко, ведь мы тогда не играли свою лучшую игру. Омари показал, что может стать игроком будущего".
19-летний англичанин в Премьер-лиге сыграл 2 матча, в которых отдал одну результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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