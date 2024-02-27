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Почеттино прокомментировал свое будущее в Челси
Это не в моих руках (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", прокомментировал свое будущее в клубе.
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"Есть ли у меня еще есть время в "Челси"? Это не в моих руках..."
"У нас очень хорошие отношения с владельцами и спортивными директорами. Доверять или нет - это им решать", - добавил Маурисио.
Сейчас "Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 25 очков.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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