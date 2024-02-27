  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино прокомментировал свое будущее в Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино прокомментировал свое будущее в Челси

Англия
Обновлено

Это не в моих руках (с)

Почеттино прокомментировал свое будущее в Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", прокомментировал свое будущее в клубе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Есть ли у меня еще есть время в "Челси"? Это не в моих руках..."

Читайте такжеПочеттино: Я помню, как Ливерпуль проиграл ЛЧ и ЛЕ, но они верили в свой проект

"У нас очень хорошие отношения с владельцами и спортивными директорами. Доверять или нет - это им решать", - добавил Маурисио.

Сейчас "Челси" занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 25 очков.

По теме
yellow-arrow
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 28.02.2024
yellow-arrow
Кубок Англии. Забарный вылетает от команды из Чемпионшипа, а Ньюкасл лишь в серии пенальти одолевает Блэкберн
yellow-arrow
WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Лестер Сити
Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости