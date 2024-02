Кубок Англии. Лутон – Манчестер Сити 2:6. Пента-трик Холанда все решил

Кубок Англии, 1/8 финала

"Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

До этого поединка в почти двух месяцах 2024 года Эрлинг Холанд забил три гола в семи встречах. Часть этого насыщенного на матче периода он провел в лазарете, однако, после возвращения из него так и не нашел свой баланс. Сегодня Гвардиола решил даже в кубковом матче против одного из аутсайдеров АПЛ практически не применять ротацию. Разве что дал сыграть резервному голкиперу Ортеге, а также Грилишу и Нунесу, которые потеряли в последнее время место в основе. Это должно было принести уверенность "горожанам", ведь в недавних матчах победы давались очень тяжело.

В первую очередь был также важен и результат. Его главные звезды – де Брюйне и Холанд – начали давать на третьей минуте. Все очень просто: бельгиец прострелил, норвежец в касание забил. Еще через 15 минут Кевин разрезной вертикальной передачей вывел Холанда на свидание с голкипером. 0:2, и что "Лутон" уже может противопоставить?

