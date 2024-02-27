Кубок Англии. Лутон – Манчестер Сити 2:6. Пента-трик Холанда все решил

Кубок Англии, 1/8 финала

"Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

До этого поединка в почти двух месяцах 2024 года Эрлинг Холанд забил три гола в семи встречах. Часть этого насыщенного на матче периода он провел в лазарете, однако, после возвращения из него так и не нашел свой баланс. Сегодня Гвардиола решил даже в кубковом матче против одного из аутсайдеров АПЛ практически не применять ротацию. Разве что дал сыграть резервному голкиперу Ортеге, а также Грилишу и Нунесу, которые потеряли в последнее время место в основе. Это должно было принести уверенность "горожанам", ведь в недавних матчах победы давались очень тяжело.

В первую очередь был также важен и результат. Его главные звезды – де Брюйне и Холанд – начали давать на третьей минуте. Все очень просто: бельгиец прострелил, норвежец в касание забил. Еще через 15 минут Кевин разрезной вертикальной передачей вывел Холанда на свидание с голкипером. 0:2, и что "Лутон" уже может противопоставить?

You just can't stop @ErlingHaaland in these kinds of areas ????



The Norwegian is running riot for @ManCity ????????#EmiratesFACup pic.twitter.com/yhIzLz229j — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024

В матч против "Манчестер Юнайтед" 18 февраля "шляпники" уже на седьмой минуте горели 0:2, однако смогли отквитать один гол. Но разница в уровнях "Манчестеров" слишком большая.

“Сити” в последующие минуты создал еще несколько моментов: сначала шанс потерял Холанд, потом де Брюйне. На 40 минуте вышеупомянутые (уже раз четыре, правда?) главные герои все-таки создали еще один гол. Похожий со вторым взятием ворот, когда бельгиец вывел норвежца на свидание с голкипером, однако теперь Эрлинг перекинул Крула.

Самое интересное, что дальше "Лутон" забил дважды: перед перерывом и сразу же после. Более того, эти два гола оформил также дуэт, ведь Баркли записал в свой актив два ассиста, а Кларк – два взятия ворот. Особенно красивым получился первый мяч: круглый полетел в девятку ворот без шансов для Ортеги – он даже не двигался.

Jordan Clark, that is outrageous.



The @LutonTown man with an unstoppable strike ????️#EmiratesFACup pic.twitter.com/UeG7Il1m2c — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 27, 2024

Американские горки не останавливались. В течение шести минут после второго гола хозяев Холанд оформил еще два гола. В общем – пента-трик. Уже второй в его карьере за “Сити”, однако первый в Кубке Англии. В одном из голов был очередной ассист от де Брюйне – четвертый в матче.

На 72 минуте "Сити" поставил точку в этом поединке. Случилось чудо: ни Кевина, ни Эрлинга в списке создателей голов не было. На этот раз Ковачич забил из ассиста Стоунса.

До этого гола еще было два момента у "Лутона" и один у де Брюйне. Очень много шансов для обеих команд, оборона сегодня отдыхала. А на 77-й минуте Гвардиола провел четыре замены, после чего матч медленно катился до завершения. Арбитр даже ничего не компенсировал до второго тайма.

Очень важный матч для "Сити" с точки зрения психологии. Впереди встречи против "Ман Юнайтед", "Ливерпуля", "Брайтона", "Арсенала" и "Астон Виллы" – самый тяжелый отрезок в этом сезоне. Когда наконец прорвало, то к такому периоду легче подходить. А "Лутону" – гора с плеч. Команде нужно за выживание бороться, поэтому рассеивать силы на Кубок – неблагодарное дело.

"Лутон" - "Манчестер Сити" 2:6

Голы: Кларк 45, 52 – Холанд 3, 18, 40, 55, 58, Ковачич 72

Лутон: Крул – Менги, Берк, Белл (Джонсон 39) – Огбене (Хасиока 62), Кларк (Мпанзу 62), Баркли, Даути – Моррис, Чонг – Вудроу (Таунсенд 56)

Манчестер Сити: Ортега – Уокер, Стоунс (Бобб 77), Аканджи, Аке (Гомес 77) – Ковачич, Нунес – Силва (Льюис 77), де Брюйне, Грилиш (Доку 38) – Холанд (Альварес 77)