Гвардиола - о разгромной победе над Лутоном: Холанд в огне, его связка с Де Брюйне была идеальной

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил действия своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Лутоном" (6:2).

"Что я могу сказать? Всё действительно прошло очень хорошо. Эрлинг в ударе, его связка с Де Брюйне была идеальная. Это была по-настоящему хорошая игра, и мы теперь в четвертьфинале.

Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг, а Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы здесь оказались также и благодаря другим ребятам. Это огромная заслуга всех.

Кубок Англии — действительно хороший турнир. Нам осталась одна игра, чтобы вновь оказаться на Уэмбли", - цитирует Гвардиолу BBC.