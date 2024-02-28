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Гвардиола - о разгромной победе над Лутоном: Холанд в огне, его связка с Де Брюйне была идеальной

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Гвардиола - о разгромной победе над Лутоном: Холанд в огне, его связка с Де Брюйне была идеальной

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил действия своих подопечных в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Лутоном" (6:2).

"Что я могу сказать? Всё действительно прошло очень хорошо. Эрлинг в ударе, его связка с Де Брюйне была идеальная. Это была по-настоящему хорошая игра, и мы теперь в четвертьфинале.

Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг, а Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы здесь оказались также и благодаря другим ребятам. Это огромная заслуга всех.

Кубок Англии — действительно хороший турнир. Нам осталась одна игра, чтобы вновь оказаться на Уэмбли", - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, Холанд забил пять мячей в ворота "шляпников" уже к 58-й минуте встреч. Четыре раза 23-летнему норвежцу ассистировал хавбек "Сити" Кевин Де Брёйне.

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Хосеп Гвардиола Кубок Англии Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Лутон Таун Эрлинг Холанд
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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