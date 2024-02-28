Клопп - о Челси: Я знаю по себе, каково это - проиграть пять или шесть финалов подряд

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил свой неудачный период в прошлом с текущей серией "Челси" из шести подряд проигранных финалов в рамках национальных соревнований.

"Я тот, кто знает, что значит проиграть пять или шесть финалов подряд… Я могу себе представить, как это ощущалось для "Челси".

Все тебе говорят: "Кстати, ты проиграл последние пять финалов, это новый рекорд". Это неприятно, и я действительно сочувствовал им", - цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо.