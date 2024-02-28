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Клопп - о Челси: Я знаю по себе, каково это - проиграть пять или шесть финалов подряд
Наставник красных посочувствовал лондонцам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил свой неудачный период в прошлом с текущей серией "Челси" из шести подряд проигранных финалов в рамках национальных соревнований.
"Я тот, кто знает, что значит проиграть пять или шесть финалов подряд… Я могу себе представить, как это ощущалось для "Челси".
Все тебе говорят: "Кстати, ты проиграл последние пять финалов, это новый рекорд". Это неприятно, и я действительно сочувствовал им", - цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо.
Напомним, неудачная пятиматчевая финальная серия немецкого специалиста прервалась в сезоне 2018-19 в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (2:0).
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