Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг: У меня контракт с МЮ на три сезона. Меня не волнуют слухи
Специалист сосредоточен на настоящем
Фото: manutd.com
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг твёрдо уверен в своём будущем.
"Мой контракт с "МЮ" рассчитан на три сезона. Так что меня не волнуют слухи.
Я нахожусь в этом процессе, и сосредоточен только на нём. У меня есть сильная вера, и после многочисленных переговоров я почувствовал, что INEOS мне доверяет", - цитирует нидерландца Фабрицио Романо.
Напомним, что в конце декабря манчестерский клуб официально объявил о продаже 25% акций клуба компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.
Сегодня "МЮ" сыграет на выезде против "Ноттингем Форрест" в рамках пятого круга Кубка Англии. Начало поединка - в 21:45 по Киеву.
Популярное сейчас
- Топ-матч в УПЛ, Яремчук против Реала и дерби Манчестера. Расписание футбола на 26 февраля – 3 марта
- Морозюк – о Красаве: Если бы таких россиян было больше, то, думаю, таких событий не было бы сейчас в Украине
- Кубок Англии. Лутон – Манчестер Сити 2:6. Пента-трик Холанда все решил
- Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО