Тен Хаг: У меня контракт с МЮ на три сезона. Меня не волнуют слухи

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг твёрдо уверен в своём будущем.

"Мой контракт с "МЮ" рассчитан на три сезона. Так что меня не волнуют слухи.

Я нахожусь в этом процессе, и сосредоточен только на нём. У меня есть сильная вера, и после многочисленных переговоров я почувствовал, что INEOS мне доверяет", - цитирует нидерландца Фабрицио Романо.