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Тен Хаг: У меня контракт с МЮ на три сезона. Меня не волнуют слухи

Англия
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Специалист сосредоточен на настоящем

Тен Хаг: У меня контракт с МЮ на три сезона. Меня не волнуют слухи

Фото: manutd.com

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг твёрдо уверен в своём будущем.

"Мой контракт с "МЮ" рассчитан на три сезона. Так что меня не волнуют слухи.

Я нахожусь в этом процессе, и сосредоточен только на нём. У меня есть сильная вера, и после многочисленных переговоров я почувствовал, что INEOS мне доверяет", - цитирует нидерландца Фабрицио Романо.

Напомним, что в конце декабря манчестерский клуб официально объявил о продаже 25% акций клуба компании INEOS, которой владеет и управляет британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф.

Сегодня "МЮ" сыграет на выезде против "Ноттингем Форрест" в рамках пятого круга Кубка Англии. Начало поединка - в 21:45 по Киеву.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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