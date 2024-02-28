Де Дзерби может возглавить Манчестер Юнайтед

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби привлёк внимание руководства "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует издание Manchester Evening News.

Отмечается, что новые владельцы "манкунианцев" во главе с Джимом Рэтклиффа уже рассматривают кандидатуры на должность нового главного тренера, так как не уверены, что нынешний коуч команды Эрик тен Хаг покажет достойные результаты по окончании текущего сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что ещё одним претендентом на услуги итальянского специалиста является лондонский "Челси".

"Брайтон" занимает 7-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, отставая от вышестоящего "МЮ" на 5 очков.