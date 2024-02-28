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Впереди скромное трансферное окно. Клубы АПЛ напуганы возможными санкциями

Англия

Наказание Эвертона изменило все правила игры

Впереди скромное трансферное окно. Клубы АПЛ напуганы возможными санкциями

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Клубы английской Премьер-лиги готовятся не будут совершать больших трат в летнее трансферное окно из-за опасения возможных наказанией.

Санкции против “Эвертона” за нарушение ФФП (изначально минус десять, а после апелляции – минус шесть очков), а также еще одно дело против “Эвертона” и “Ноттингем Форест” серьезно повлияли на настроения в кругах футбольных функционеров АПЛ, пишет The Times. Летом-2024 трансферные траты вероятно будут ограничены, поскольку никто не хочет получить штраф в виде снятия очков.

“Все, кто находится в пределах лимита, бояться рисковать. Клубы насторожены”, – признался директор одного из клубов АПЛ The Times.

Страхи и опасения клубов АПЛ предстали ранее в зимнее трансферное окно, когда 20 команд на всех потратилили 96 млн фунтов, что в восемь раз было меньше, чем в январе-2023 (780 млн).

Другой источник рассказал The Times: “Мы теперь вынуждены балансировать. Нужно оставаться в рамках правил, но при этом оставаться конкурентными в чемпионате и Европе”.

Некоторым клубам нужно предпринимать определенные меры уже к 30 июня. По информации Daily Telegraph, конкуренты “Челси” считают, что “синим” нужно до конца сезона продать футболистов на 100 млн фунтов, чтобы оставаться в рамках правил.

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Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
The Times
Опубликовал: Александр Сапожников
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