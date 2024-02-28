Почеттино: Нам нужно терпение от владельцев Челси

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", сообщил, что команде нужно время для достижения успеха.

"Всегда речь идет о времени. Проблема в том, что оно нам нужно для того, чтобы выигрывать матчи. Но также нам нужно терпение от владельцев клуба, чтобы иметь возможность продолжать..."