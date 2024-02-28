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Почеттино: Нам нужно терпение от владельцев Челси

Англия

Наставник синих высказался перед предстоящим матчем против Лидса

Почеттино: Нам нужно терпение от владельцев Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", сообщил, что команде нужно время для достижения успеха.

"Всегда речь идет о времени. Проблема в том, что оно нам нужно для того, чтобы выигрывать матчи. Но также нам нужно терпение от владельцев клуба, чтобы иметь возможность продолжать..."

Напомним, что 28 февраля "Челси" сыграет против "Лидса". Начало - в 21:30 по киевскому времени.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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