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Почеттино: Нам нужно терпение от владельцев Челси
Наставник синих высказался перед предстоящим матчем против Лидса
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", сообщил, что команде нужно время для достижения успеха.
"Всегда речь идет о времени. Проблема в том, что оно нам нужно для того, чтобы выигрывать матчи. Но также нам нужно терпение от владельцев клуба, чтобы иметь возможность продолжать..."
Напомним, что 28 февраля "Челси" сыграет против "Лидса". Начало - в 21:30 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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