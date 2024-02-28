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Тен Хаг - о сотрудничестве с Рэтклиффом: Мы постоянно говорим о будущем

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Наставник МЮ раскрыл темы разговоров с владельцем акций клуба

Тен Хаг - о сотрудничестве с Рэтклиффом: Мы постоянно говорим о будущем

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг раскрыл темы разговоров с владельцем 25% акций клуба Рэтклиффом.

"Я знаю, что делаю. Я много общался с сэром Джимом, и мы постоянно говорим о будущем".

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"Все эти разговоры - о нашем общем будущем", - добавил тен Хаг.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 28 февраля сыграет против "Ноттингем Фореста". Начало - в 21:45.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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