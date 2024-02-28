Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг - о сотрудничестве с Рэтклиффом: Мы постоянно говорим о будущем
Наставник МЮ раскрыл темы разговоров с владельцем акций клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг раскрыл темы разговоров с владельцем 25% акций клуба Рэтклиффом.
"Я знаю, что делаю. Я много общался с сэром Джимом, и мы постоянно говорим о будущем".
"Все эти разговоры - о нашем общем будущем", - добавил тен Хаг.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" 28 февраля сыграет против "Ноттингем Фореста". Начало - в 21:45.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, какой телеканал покажет матч Динамо - Черноморец
- Источник: Салах подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
- Предшественник Дани Алвеса: как Адам Джонсон разрушил жизнь ради собственного удовольствия
- Раскрыты имена игроков, от которых Челси собирается избавиться
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн