  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии: одна из команд узнает соперника до начала матча пятого круга
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии: одна из команд узнает соперника до начала матча пятого круга

Англия
Обновлено

Скоро команды узнают своих соперников

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии: одна из команд узнает соперника до начала матча пятого круга

Новина українською

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии состоится 28 февраля 2024 года в 21:00 по киевскому времени.

Поединки четвертьфинала запланированы на 16-17 марта, а точные даты и время начала будут известны после жеребьевки.

Жребий должен состояться перед матчем между "Челси" и "Лидс Юнайтед", а это означает, что одна из команд узнает соперника еще до начала матча.

По теме
yellow-arrow
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча Кубка Англии
yellow-arrow
Палкин: На 100 процентов верю, что Де Дзерби сможет перейти в топ-клуб
yellow-arrow
Давление результата. Челси - Лидс. Текстовая трансляция матча Кубка Англии
Челси (Лондон) Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости