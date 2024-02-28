Жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии: одна из команд узнает соперника до начала матча пятого круга

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии состоится 28 февраля 2024 года в 21:00 по киевскому времени.

Поединки четвертьфинала запланированы на 16-17 марта, а точные даты и время начала будут известны после жеребьевки.

Жребий должен состояться перед матчем между "Челси" и "Лидс Юнайтед", а это означает, что одна из команд узнает соперника еще до начала матча.