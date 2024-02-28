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Жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии: одна из команд узнает соперника до начала матча пятого круга
Скоро команды узнают своих соперников
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии состоится 28 февраля 2024 года в 21:00 по киевскому времени.
Поединки четвертьфинала запланированы на 16-17 марта, а точные даты и время начала будут известны после жеребьевки.
Жребий должен состояться перед матчем между "Челси" и "Лидс Юнайтед", а это означает, что одна из команд узнает соперника еще до начала матча.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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