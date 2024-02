Кубок Англии. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:1. Казэмиро вырывает победу на 89 минуте

Кубок Англии, 1/8 финала

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Крис Кавана

Не в лучших кондициях подходил МЮ к этому матчу, если посмотреть со стороны кадровых потерь. На скамье запасных гостей сегодня были только трое футболистов старше 21 года. А большинство молодежи – практически без опыта во взрослом футболе.

Несмотря на это, "Ноттингем" в первом тайме просто страдал от постоянных атак "манкунианцев". Однако на помощь хозяевам пришла старая-добрая нереализация соперников. На восьмую минуту "красные дьяволы" дважды должны были забивать: Антони сначала попал в перекладину, затем удар Мактоминея в упор потянул Тернер.

В середине второго тайма и “лесники” создали свой шанс. Однако сначала предшествовал момент Рашфорда: его пушечный удар из пределов штрафной полетел чуть выше поперечины. Помог хозяевам ответить Амрабат, привезший атаку на свои ворота – Онана эффектным сейвом подстраховала партнера.

На старте второго тайма "Ноттингем" забрал инициативу в атаке в свои ноги. Два в один выходили хозяева, но Онана сумел выручить. Спустя еще несколько минут (на 52) голкипер еще и отразил мощный удар Ориги.

До 89 минуты можно вспомнить лишь момент Мактоминея, который едва не замкнул мяч в ворота удар-передачу от Фернандеша. Команды чувствовали, что не хотят рисковать и лучше дотянуть до овертайма. Однако один из героев победы "Ноттингема" над МЮ в предыдущем матче 30 декабря Эланга теперь сыграл за свою бывшую команду.

Он сфолил на левом фланге. Оттуда в штрафную из стандарта прострелил Фернандеш, а Каземиро головой перевел мяч в ворота. Пятый гол в сезоне для бразильца.

CASEEEEEE ????????



The Brazilian puts it all on the line to give @ManUtd a late lead!#EmiratesFACup pic.twitter.com/FrNtI56wEa