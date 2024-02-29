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Манчестер Юнайтед может дать второй шанс Гринвуду после скандального ухода игрока прошлым летом
Перспективный форвард может вернуться к красным дьяволам
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" назначил дату решения относительно возможного возвращения находящегося ныне в аренде в "Хетафе" Мейсона Гринвуда.
Как сообщает The Mirror, форвард произвёл большое впечатление на руководство "манкунианцев" во главе с Джимом Рэтклиффом, который не исключает предоставления второго шанса для 22-летнего футболиста.
Крайний срок по принятию решения по будущему Гринвуда установлен на конец мая.
В текущем сезоне Гринвуд принял участие в 25 поединках, отметившись семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами в составе "Хетафе".
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