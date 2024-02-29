  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед может дать второй шанс Гринвуду после скандального ухода игрока прошлым летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед может дать второй шанс Гринвуду после скандального ухода игрока прошлым летом

Англия

Перспективный форвард может вернуться к красным дьяволам

Манчестер Юнайтед может дать второй шанс Гринвуду после скандального ухода игрока прошлым летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" назначил дату решения относительно возможного возвращения находящегося ныне в аренде в "Хетафе" Мейсона Гринвуда.

Как сообщает The Mirror, форвард произвёл большое впечатление на руководство "манкунианцев" во главе с Джимом Рэтклиффом, который не исключает предоставления второго шанса для 22-летнего футболиста.

Крайний срок по принятию решения по будущему Гринвуда установлен на конец мая.

В текущем сезоне Гринвуд принял участие в 25 поединках, отметившись семью забитыми мячами и пятью голевыми передачами в составе "Хетафе".

По теме
yellow-arrow
Фанат Лидса упал с верхнего яруса Стэмфорд Бридж при праздновании гола в ворота Челси
yellow-arrow
Мудрик – лучший игрок матча Челси - Лидс по версии болельщиков
yellow-arrow
Тоттенхэм ведёт переговоры о продлении контракта с Сон Хын Мином
Хетафе Манчестер Юнайтед аренда Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости