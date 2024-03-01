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Почеттино - о целях Челси на остаток сезона: Хотим выигрывать каждую игру

Англия

Тренер Мудрика ставит только максимальные задачи

Почеттино - о целях Челси на остаток сезона: Хотим выигрывать каждую игру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино рассказал на предматчевой пресс-конференции о том, какие цели он ставит перед командой до окончания нынешнего сезона.

"Наша цель - побеждать в каждой игре. Мы надеемся, что сможем выиграть все матчи и выйти в финал Кубка Англии. Нам нужно начать побеждать в Премьер-лиге и приближаться к верхним позициям", - приводит слова аргентинского специалиста журналист Фабрицио Романо.

На данный момент "Челси" находится во второй половине турнирной таблицы АПЛ. На счету "пенсионеров" 35 набранных очков. Следующий матч в чемпионате Англии подопечные Почеттино проведут завтра, на выезде против "Брентфорда", в 16:00 по киевскому времени.

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Маурисио Почеттино Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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