Почеттино - о целях Челси на остаток сезона: Хотим выигрывать каждую игру

Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино рассказал на предматчевой пресс-конференции о том, какие цели он ставит перед командой до окончания нынешнего сезона.

"Наша цель - побеждать в каждой игре. Мы надеемся, что сможем выиграть все матчи и выйти в финал Кубка Англии. Нам нужно начать побеждать в Премьер-лиге и приближаться к верхним позициям", - приводит слова аргентинского специалиста журналист Фабрицио Романо.

На данный момент "Челси" находится во второй половине турнирной таблицы АПЛ. На счету "пенсионеров" 35 набранных очков. Следующий матч в чемпионате Англии подопечные Почеттино проведут завтра, на выезде против "Брентфорда", в 16:00 по киевскому времени.