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Почеттино - о Нкунку: Повторная травма - это всегда тяжело для игрока

Англия

Маурисио рассказал об игроке Кристофере

Почеттино - о Нкунку: Повторная травма - это всегда тяжело для игрока

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о состоянии полузащитника команды Кристофера Нкунку.

"У Нкунку возникли проблемы с подколенным сухожилием. Вероятно, он вернется через несколько недель".

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"Ему немного не повезло, потому что повторная травма - это всегда тяжело для игрока", - добавил Почеттино.

Нкунку в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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