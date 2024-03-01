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Почеттино - о Нкунку: Повторная травма - это всегда тяжело для игрока
Маурисио рассказал об игроке Кристофере
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о состоянии полузащитника команды Кристофера Нкунку.
"У Нкунку возникли проблемы с подколенным сухожилием. Вероятно, он вернется через несколько недель".
"Ему немного не повезло, потому что повторная травма - это всегда тяжело для игрока", - добавил Почеттино.
Нкунку в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола.
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