Почеттино - о Нкунку: Повторная травма - это всегда тяжело для игрока

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о состоянии полузащитника команды Кристофера Нкунку.

"У Нкунку возникли проблемы с подколенным сухожилием. Вероятно, он вернется через несколько недель".

"Ему немного не повезло, потому что повторная травма - это всегда тяжело для игрока", - добавил Почеттино.

Нкунку в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола.