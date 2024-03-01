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Ноттингем Форест – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Готовиться к экзаменам или переиграть "лесников"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Молодой состав команды Юргена Клоппа продолжает удивлять весь мир. Игроки, которым стоит думать об экзаменах в школе, выходят в финале Кубка Лиги и обыгрывают "Челси", а затем без шансов выбивают "Саутгемптон" из другого кубка.
Интересно, хватит ли их прочности и на противостояние в рамках АПЛ. "Лесники" готовятся к непростому испытанию.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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