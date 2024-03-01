Ноттингем Форест – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Молодой состав команды Юргена Клоппа продолжает удивлять весь мир. Игроки, которым стоит думать об экзаменах в школе, выходят в финале Кубка Лиги и обыгрывают "Челси", а затем без шансов выбивают "Саутгемптон" из другого кубка.

Интересно, хватит ли их прочности и на противостояние в рамках АПЛ. "Лесники" готовятся к непростому испытанию.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 марта.

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