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Постекоглу рассказал о состоянии здоровья вингера Тоттенхэма

Англия

Пока неизвестно, когда вернется к игре Манор

Постекоглу рассказал о состоянии здоровья вингера Тоттенхэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Анге Постекоглу, главный тренер "Тоттенхэма" рассказал о состоянии здоровья вингера Манора Соломона, который продолжает восстанавливаться после травмы.

"Он уже прогрессирует, но до возвращения в команду еще очень далеко".

В октябре футболист был прооперирован. Прошло пять месяцев с тех пор, как 24-летний игрок в последний раз выходил на поле.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Манор Соломон
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Источник:
TheSpursExpress
Опубликовал: Екатерина Власова
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