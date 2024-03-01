Постекоглу рассказал о состоянии здоровья вингера Тоттенхэма

Анге Постекоглу, главный тренер "Тоттенхэма" рассказал о состоянии здоровья вингера Манора Соломона, который продолжает восстанавливаться после травмы.

"Он уже прогрессирует, но до возвращения в команду еще очень далеко".

В октябре футболист был прооперирован. Прошло пять месяцев с тех пор, как 24-летний игрок в последний раз выходил на поле.