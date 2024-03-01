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Постекоглу рассказал о состоянии здоровья вингера Тоттенхэма
Пока неизвестно, когда вернется к игре Манор
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Анге Постекоглу, главный тренер "Тоттенхэма" рассказал о состоянии здоровья вингера Манора Соломона, который продолжает восстанавливаться после травмы.
"Он уже прогрессирует, но до возвращения в команду еще очень далеко".
В октябре футболист был прооперирован. Прошло пять месяцев с тех пор, как 24-летний игрок в последний раз выходил на поле.
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Источник:TheSpursExpress
Опубликовал: Екатерина Власова
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