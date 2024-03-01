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Постекоглу: Мы должны быть сильными в конце этого сезона

Англия
Обновлено

Анге рассказал о том, какие цели он ставит перед командой

Постекоглу: Мы должны быть сильными в конце этого сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими планами на оставшуюся часть сезона.

"Идея заключается в том, чтобы попытаться продолжать прогрессировать в нашем футболе, быть сильными в конце этого сезона и продолжать развивать наших футболистов в стиле нашей игры.

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Мы увидим, куда это нас приведет".

"Тоттенхэм" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ и имеет 47 баллов. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 13 очков.

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Источник:
TheSpursExpress
Опубликовал: Екатерина Власова
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