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Постекоглу: Мы должны быть сильными в конце этого сезона
Анге рассказал о том, какие цели он ставит перед командой
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился своими планами на оставшуюся часть сезона.
"Идея заключается в том, чтобы попытаться продолжать прогрессировать в нашем футболе, быть сильными в конце этого сезона и продолжать развивать наших футболистов в стиле нашей игры.
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Мы увидим, куда это нас приведет".
"Тоттенхэм" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ и имеет 47 баллов. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 13 очков.
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Источник:TheSpursExpress
Опубликовал: Екатерина Власова
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