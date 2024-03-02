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Совладелец МЮ настроен заменить тен Хага
Хочет видеть Поттера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новый спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт провел встречу с Грэмом Поттером. Об этом сообщает The Sun.
По информации издания, новый совладелец "МЮ" Джим Рэтклифф дал указание спортивному директору искать замену Эрику тен Хагу. Совладелец хотел бы видеть в следующем сезоне в должности главного тренера "красных дьяволов" Грэма Поттера, ведь считает его подходящим тренером для "юнайтед".
Напомним, Поттер находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле 2023 года.
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