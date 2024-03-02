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Восемь игроков МЮ пропустят манчестерское дерби. Известно, кто сыграет

Англия
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Сложная задача для тен Хага

Восемь игроков МЮ пропустят манчестерское дерби. Известно, кто сыграет

Getty Images/Global Images Ukraine

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Завтра в рамках 27-го тура АПЛ "Манчестер Сити" у себя на стадионе примет "Манчестер Юнайтед". Перед игрой "красные дьяволы" находятся в затрудненном положении, ведь на завтрашний матч у них будет отсутствовать 8 игроков.

По имеющейся информации, в завтрашнем матче будут отсутствовать: Антони Марсьяль, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака, Тирелл Маласиа, Харри Магуайр и Расмус Хейлунд. А попасть в состав смогут Рафаэль Варан и Бруну Фернандеш.

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Напомним, манчестерское дерби начнется в 17:30.

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Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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