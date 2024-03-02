Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Восемь игроков МЮ пропустят манчестерское дерби. Известно, кто сыграет
Сложная задача для тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра в рамках 27-го тура АПЛ "Манчестер Сити" у себя на стадионе примет "Манчестер Юнайтед". Перед игрой "красные дьяволы" находятся в затрудненном положении, ведь на завтрашний матч у них будет отсутствовать 8 игроков.
По имеющейся информации, в завтрашнем матче будут отсутствовать: Антони Марсьяль, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт, Люк Шоу, Аарон Уан-Биссака, Тирелл Маласиа, Харри Магуайр и Расмус Хейлунд. А попасть в состав смогут Рафаэль Варан и Бруну Фернандеш.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, манчестерское дерби начнется в 17:30.
Популярное сейчас
- Минай - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Мудрик может покинуть Челси следующего трансферного окна. Известно, где может оказаться украинец
- Проигрыш Полесья, перенос матча УПЛ и очередной фейл Тухеля. Главные новости за 1 марта
- Кубок Англии. Челси – Лидс 3:2. Мудрик забивает — синие шагают в четвертьфинал
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО