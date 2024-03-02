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Почеттино выпустил Мудрика на поле. Челси проигрывает

Англия
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Опять не справляются?

Почеттино выпустил Мудрика на поле. Челси проигрывает

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик появился на поле в игре 27-го тура АПЛ "Брентфорд" - "Челси". На 71-й минуте украинец сменил Фернандеса. "Челси" проигрывает со счетом 2:1. На гол Джексона в первом тайме ответили Рерслев Расмуссен и Висса во втором.

Егор Ярмолюк из "Брентфорда" до сих пор на скамейке запасных.

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Вы можете следить за событиями в матче, читая текстовую трансляцию от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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