Почеттино выпустил Мудрика на поле. Челси проигрывает

Михаил Мудрик появился на поле в игре 27-го тура АПЛ "Брентфорд" - "Челси". На 71-й минуте украинец сменил Фернандеса. "Челси" проигрывает со счетом 2:1. На гол Джексона в первом тайме ответили Рерслев Расмуссен и Висса во втором.

Егор Ярмолюк из "Брентфорда" до сих пор на скамейке запасных.

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