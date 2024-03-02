АПЛ. Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1. Джокер Клоппа приносит победу на 90+9 минуте

Английская Премьер-лига, 27 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Пол Тирни

Последние матчи "Ливерпуль" играет со значительными потерями. Если против "Лутона" во втором тайме все же удалось перевернуть поединок с ног на голову и вырвать волевую победу, то дальше было тяжело. С “Челси” в финале Кубка лиги пришлось усиливать игру в том числе и молодыми футболистами, против “Саутгемптона” в Кубке Англии все три гола были забиты 18-летними.

Сегодня также "мерсисайдцы" начали матч неоптимальным стартовым составом. Первый тайм был тяжеловат в атаке: один удар на две команды в створ ворот. Это был момент Эланги, который вышел на свидание с Келлехером и проиграл дуэль. У гостей тоже была хорошая возможность забить – сразу через несколько минут после момента шведа. Тогда голкипера "лесников" в подкате подстраховал Омобамиделе.

30' - Chances at either end, as Diaz goes close after Kelleher had earlier made a brilliant stop to keep it goalless.



[0-0] | #NFOLIV



Head to our match centre for live updates ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2024

На старте второго тайма тот же защитник заблокировал удар Робертсона. Сегодня обе оборонительные линии играли очень плотно и практически не давали простора атакующим футболистам. Нужно было придумывать что-то очень креативное или надеяться на удачу.

На 67 минуте она улыбнулась гостям, ведь Эланга упустил отличный шанс. В этот раз ни голкипер, ни защитник "Ливерпуля" не спасли – швед сам не попал в створ после прострела Гиббса-Уайта на очень хорошую ударную позицию.

К концу основного времени "Ноттингем" сбил темп своих атак. "Ливерпуль" продолжал настойчиво идти вперед. Благо для подопечных Клоппа, что арбитр компенсировал восемь минут. Все самое интересное было в конце.

На 90+5 минуте мяч от головы Мурилло чуть не залетел в ворота его команды – Селс по-настоящему выручил, остановив круглого на ленте. Однако на 90+9 голкипер уже ничего не сделал с ударом джокера Нуньеса. Хотя и первые две попытки подач после углового розыгрыша были неудачными, но Макаллистер все-таки нашел голову Дарвина. 10 гол в текущем чемпионате для нападающего.

Уругваец вышел по ходу встречи, как и Эндо и Собослай. Трое вернулись из лазарета – уже плюс для Клоппа. Сегодня были очень и очень тяжелые три очка. Благодаря им “Ливерпуль” продолжает лидировать в турнирной таблице и до конца тура точно не потеряет свое первое место. "Ноттингем" идет на 17 месте. Учитывая неплохую сегодняшнюю игру лесников, у команды есть хорошие шансы на сохранение прописки в АПЛ.

"Ноттингем Форест" - "Ливерпуль" 0:1

Гол: Нуньес 90+9

Ноттингем Форест: Селс – Уильямс, Омобамиделе, Мурилло, Тоффоло – Домингес (Данилу 79), Йейтс – Эланга, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одой – Ориги (Авонии 65)

Ливерпуль: Келлехер – Брэдли (Цимикас 84), Конате, ван Дейк, Робертсон (Нуньес 60) – Макаллистер, Гомес, Кларк (Эндо 60) – Эллиот (Собослай 76), Гакпо (Дэннс 84), Диас

Предупреждения: Гиббс-Уайт 90+3, Данилу 90+4 – Робертсон 59, Деннс 85