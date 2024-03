АПЛ. Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1. Джокер Клоппа приносит победу на 90+9 минуте

Английская Премьер-лига, 27 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Пол Тирни

Последние матчи "Ливерпуль" играет со значительными потерями. Если против "Лутона" во втором тайме все же удалось перевернуть поединок с ног на голову и вырвать волевую победу, то дальше было тяжело. С “Челси” в финале Кубка лиги пришлось усиливать игру в том числе и молодыми футболистами, против “Саутгемптона” в Кубке Англии все три гола были забиты 18-летними.

Сегодня также "мерсисайдцы" начали матч неоптимальным стартовым составом. Первый тайм был тяжеловат в атаке: один удар на две команды в створ ворот. Это был момент Эланги, который вышел на свидание с Келлехером и проиграл дуэль. У гостей тоже была хорошая возможность забить – сразу через несколько минут после момента шведа. Тогда голкипера "лесников" в подкате подстраховал Омобамиделе.

30' - Chances at either end, as Diaz goes close after Kelleher had earlier made a brilliant stop to keep it goalless.



[0-0] | #NFOLIV



Head to our match centre for live updates ⤵️