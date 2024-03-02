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Как сыграл Русин против Норвича? Обнародованы оценки нападающего
Неплохо вышел с замены
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин принял участие в матче 35-го тура против "Норвича". Украинец вышел на поле на 66-й минуте, при счете 0:0.
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Русин совершил 3 удара по воротам (2 в створ), отдал 4 точных паса (из 5-ти), выиграл 2 единоборства, заработал на себе нарушение правил и трижды потерял мяч. Аналитические порталы WhoScored и Sofascore немного разошлись в баллах для Назария: первые поставили оценку 6,3, а вторые значительно выше - 7,2, которая стала одной из лучших в составе "Сандерленда".
Игра завершилась победой "Норвича" 1:0. "Сандерленд" сейчас находится на 10-м месте в Чемпионшипе.
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