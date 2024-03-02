АПЛ. Лутон – Астон Вилла 2:3. Сначала выиграли, потом опозорились, а потом снова выиграли

Унаи Эмери накануне этого матча знал, что "Тоттенхэм" свой матч выиграл и команда Постекоглу практически дышит в спину "вилланам". Поэтому Уоткинс и компания вышли на матч против "Лутона" с максимальной мотивацией, нужно было сохранять свое четвертое место и закрепляться там. Матч проходил на "Кенилворт Роуд", от чего задача слегка усложнялась, однако магия этого стадиона в последнее время не так часто срабатывает, поэтому и страха у соперников перед приездом сюда уже нет.

"Лутон" проиграл последние 4 игры и настроение у коллектива сейчас точно не лучшее. Как оказалось, "Астон Вилла" только ухудшила и без того плачевное состояние. Очень тяжело выглядели "шляпники" в первом тайме, медленно двигался мяч и еще медленнее двигались футболисты. С другой стороны была очень смелая и энергичная команда, которая начала давление на чужие ворота уже с первых минут.

Если бы вас попросили спрогнозировать автора забитого гола в составе "Астон Виллы", то почти наверняка вы бы назвали Олли Уоткинса. Сегодня он решил действовать максимально прогнозируемо: первый гол прилетел после его удара головой с углового, а второй после того, как соперники уснули в ожидании штрафного, а Дуглас Луиз красиво отправил Уоткинса на свидание с Камински. Защитники не успели, а Олли оформил дубль. Это уже 16-й гол в этом сезоне Премьер лиги для Уоткинса, а если рассматривать все турниры, то там уже более 20 голов и более 30 результативных действий. Из игроков, играющих в АПЛ, только Эрлинг Холанд пересек отметку в 30 результативных действий во всех турнирах. Вот такой сезон проводит нападающий "вилланов".

"Лутон" по-прежнему спал и до перерыва просыпаться не собирался. Куда интереснее ребята Эдвардса заиграли во второй половине встречи. Гости ушли в откровенный режим экономии энергии, чем "шляпники" пытались воспользоваться. Несколько неплохих быстрых атак через фланги заканчивались не самыми опасными, против частыми ударами, которые должны были стать причиной для волнения, ведь матч, который вроде бы уже был в кармане, мог вдруг оттуда выскользнуть.

И он действительно начал ускользать после 66-й минуты, когда активное давление от хозяев поля логично воплотилось в забитый гол в исполнении Тахита Чонга. Подача от Альфи Даути с углового, несколько попыток пробить и несколько блокировок, после чего Чонг все же нашел щель, чтобы отправить круглого в сетку ворот. И это 1:2. Хотелось лишь спросить у "Лутона", почему они так не играли в первом тайме, а у "Виллы": а почему так сильно расслабились, джентльмены?

На этом "шляпники" не остановились. После очередного штрафного удара Даути отдал классный навес на дальнюю штангу, куда вбегал Карлтон Моррис и в касание отправил мяч в дальний угол ворот Мартинеса. 2:2. И это настоящий шок, но у кого повернется язык сказать, что они этого не заслужили. Было ощущение, что ребята Эдвардса сейчас полетят забивать и победный гол, сил для этого хватало, а что касается "Виллы", то команда откровенно ушла в свободное плавание, концентрацией там и не пахло.

После второго пропущенного гола гости забрали мяч под контроль, но по факту не знали что с ним делать. У них практически не было моментов во втором тайме. Но мастерство сыграло ключевую роль: свой единственный момент на 89-й моменте они сразу реализовали: это Диаби отдал идеальный пас на дальнюю штангу на Люка Диня, который головой снова вывел свою команду вперед. Это футбол, иногда он не поддается законам логики и здравого смысла. Вот только "шляпников" стало откровенно жаль.

Кажется, что ничья была бы справедливым результатом. Если кто-то и должен был побеждать, то скорее "Лутон", но фиксируем победу команды Унаи Эмери, которая закрепляется на 4-м месте. А что касается команды Эдвардса, то они и дальше в зоне вылета, это пятое поражение подряд на их счету.

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Лутон Таун" — "Астон Вилла" 2:3

Голы: Чонг (66), Моррис (72) — Уоткинс (24, 38), Динь (89)

"Лутон Таун": Камински — Менги, Берк, Белл (Огбене, 6) — Каборе, Кларк, Баркли, Даути — Таунсенд (Хасиока, 53), Чонг (Мпанзу, 84) — Моррис

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Лангле, Морено (Динь, 79) — Макгинн, Луиз — Бэйли (Диаби, 79), Тилеманс (Дзаньоло, 80), Рамзи (Роджерс, 29 / Ироэгбунам, 79) — Уоткинс

Предупреждения: Берк (38) — Луиз (45), Бэйли (45+5), Роджерс (50), Дзаньоло (90+2)