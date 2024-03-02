Постекоглу: У нас был первоклассный менталитет

Менеджер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу поделился впечатлениями от победы над "Кристал Пэлас" (3:1).

Настойчивость, определенное качество, вера. Это была непростая игра, когда они сидели так глубоко. Нам нужен был гол, чтобы раскрыть их, но мы оставались собранными и дисциплинированными. Когда они забили гол, мяч оказался на нашей половине поля. Реакция у нас была великолепная.

Это была игра, которую мы должны были выиграть намного легче, но мы действительно верили в процесс и не растерялись, когда что-то пошло не так, как нам хотелось. Я считаю, что менталитет у нас был первоклассный.