Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В матче посреди этой недели нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отправил в ворота "Лутона" сразу 5 голов. Это пента-трик в исполнении норвежца и он точно был бы не против продолжить поддерживать такой уровень результативности. Вот только на этот раз соперником будет не аутсайдер Английской Премьер-лиги, а команда, идущая в зоне еврокубков и набравшая неплохую форму, несмотря на поражение от "Фулхэма" на прошлой неделе.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 марта.

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Английская Премьер-лига. 27 тур.

3 марта. 17:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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