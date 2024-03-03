  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эрлинг Холланд требует продолжения банкета

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче посреди этой недели нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отправил в ворота "Лутона" сразу 5 голов. Это пента-трик в исполнении норвежца и он точно был бы не против продолжить поддерживать такой уровень результативности. Вот только на этот раз соперником будет не аутсайдер Английской Премьер-лиги, а команда, идущая в зоне еврокубков и набравшая неплохую форму, несмотря на поражение от "Фулхэма" на прошлой неделе.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Английская Премьер-лига. 27 тур.

3 марта. 17:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
"У нас есть вера победить": Тен Хаг - о сегодняшней игре против Ман Сити
yellow-arrow
Забарный против аутсайдера. Бернли - Борнмут. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Забарный - в стартовом составе Борнмута на игру с Бернли
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Пеп Гвардиола Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости