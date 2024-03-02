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Украинско-лондонское дерби со скамейки запасных. Брентфорд - Челси 2:2. Видеообзор матча
Брентфорд - Челси ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
Сегодня в Лондоне состоялось дерби между двумя украинцами, однако - не с первых минут. Что Ярмолюк, что Мудрик не появились в стартовом составе, однако позже появились на поле. Ни один из них не отметился результативными действиями, но Михаил сделал передачу на Палмера.
Коллективы расписали мировую, забив по два мяча.
АПЛ, 27-й тур
Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
"Брентфорд" - "Челси" 2:2
Голы: Рорслев (50), Висса (69) - Джексон (35), Дисаси (83)
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