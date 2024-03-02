Украинско-лондонское дерби со скамейки запасных. Брентфорд - Челси 2:2. Видеообзор матча

Сегодня в Лондоне состоялось дерби между двумя украинцами, однако - не с первых минут. Что Ярмолюк, что Мудрик не появились в стартовом составе, однако позже появились на поле. Ни один из них не отметился результативными действиями, но Михаил сделал передачу на Палмера.

Коллективы расписали мировую, забив по два мяча.

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Брентфорд" - "Челси" 2:2

Голы: Рорслев (50), Висса (69) - Джексон (35), Дисаси (83)