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Украинско-лондонское дерби со скамейки запасных. Брентфорд - Челси 2:2. Видеообзор матча

Англия

Брентфорд - Челси ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Украинско-лондонское дерби со скамейки запасных. Брентфорд - Челси 2:2. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

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Сегодня в Лондоне состоялось дерби между двумя украинцами, однако - не с первых минут. Что Ярмолюк, что Мудрик не появились в стартовом составе, однако позже появились на поле. Ни один из них не отметился результативными действиями, но Михаил сделал передачу на Палмера.

Коллективы расписали мировую, забив по два мяча.

АПЛ, 27-й тур
Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
"Брентфорд" - "Челси" 2:2
Голы: Рорслев (50), Висса (69) - Джексон (35), Дисаси (83)

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Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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