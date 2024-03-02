Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Улыбнитесь, если вы самый недооцененный защитник в Премьер-лиге": пресс-служба Борнмута отметила Забарного
Правда есть правда
uaf.ua
Пресс-служба "Борнмута" посвятила Илье Забарному остроумную публикацию в соцсетях. Фото, на котором украинец смеется во время тренировки было подписано так: "Улыбнитесь, если вы самый недооцененный защитник в Премьер-лиге".
Smile if you're the most underrated defender in the Premier League ???? pic.twitter.com/zUJEmdnnJD— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 2, 2024
В текущем сезоне Забарный сыграл 30 матчей за "Борнмут". Завтра, 3-го марта, его команда будет принимать в гостях у "Бернли". Начало игры в 15:00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Почеттино выпустил Мудрика на поле. Челси проигрывает
- Минай - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Хргович дал прогноз на бой Усик-Фьюри
- Кубок Англии. Челси – Лидс 3:2. Мудрик забивает — синие шагают в четвертьфинал
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн