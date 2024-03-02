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"Улыбнитесь, если вы самый недооцененный защитник в Премьер-лиге": пресс-служба Борнмута отметила Забарного

Англия

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"Улыбнитесь, если вы самый недооцененный защитник в Премьер-лиге": пресс-служба Борнмута отметила Забарного

uaf.ua

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Пресс-служба "Борнмута" посвятила Илье Забарному остроумную публикацию в соцсетях. Фото, на котором украинец смеется во время тренировки было подписано так: "Улыбнитесь, если вы самый недооцененный защитник в Премьер-лиге".

В текущем сезоне Забарный сыграл 30 матчей за "Борнмут". Завтра, 3-го марта, его команда будет принимать в гостях у "Бернли". Начало игры в 15:00.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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