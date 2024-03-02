"Улыбнитесь, если вы самый недооцененный защитник в Премьер-лиге": пресс-служба Борнмута отметила Забарного

Пресс-служба "Борнмута" посвятила Илье Забарному остроумную публикацию в соцсетях. Фото, на котором украинец смеется во время тренировки было подписано так: "Улыбнитесь, если вы самый недооцененный защитник в Премьер-лиге".

Smile if you're the most underrated defender in the Premier League ???? pic.twitter.com/zUJEmdnnJD — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) March 2, 2024

В текущем сезоне Забарный сыграл 30 матчей за "Борнмут". Завтра, 3-го марта, его команда будет принимать в гостях у "Бернли". Начало игры в 15:00.