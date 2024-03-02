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Пока мерсисайдцы не забьют. Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча
Ноттингем Форест - Ливерпуль ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Ливерпуль" благодаря своему джокеру в виде Дарвина Нуньеса вырывает победу на 90+9. "Мерсисайдцы" забили 24 гола после 75-й минуты, что на 9 больше лучших команд со вторым результатом "Арсенал" и "Брайтон".
Аномалия? Конечно, но коллектив немца борется за каждый балл в турнирной таблице. Что же это, как не чемпионский дух?
Английская Премьер-лига, 27 тур
"Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Пол Тирни
"Ноттингем Форест" - "Ливерпуль" 0:1
Гол: Нуньес 90+9
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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