Пока мерсисайдцы не забьют. Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1. Видеообзор матча

"Ливерпуль" благодаря своему джокеру в виде Дарвина Нуньеса вырывает победу на 90+9. "Мерсисайдцы" забили 24 гола после 75-й минуты, что на 9 больше лучших команд со вторым результатом "Арсенал" и "Брайтон".

Аномалия? Конечно, но коллектив немца борется за каждый балл в турнирной таблице. Что же это, как не чемпионский дух?

Английская Премьер-лига, 27 тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Пол Тирни

"Ноттингем Форест" - "Ливерпуль" 0:1

Гол: Нуньес 90+9