Тен Хаг: Манчестер Юнайтед хочет быть номером один

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал об амбициях клуба.

“Мы хотим быть №1, и это хорошая цель для клуба. Теперь мы должны иметь стратегию, чтобы это сделать.

Мы не можем примириться с тем, чтобы отставать от других клубов. Мы должны восстановиться, как говорит сэр Джим. Мы должны продемонстрировать амбиции”, – сказал тен Хаг.