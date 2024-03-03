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Тен Хаг: Манчестер Юнайтед хочет быть номером один

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Пока выходит только номером шесть

Тен Хаг: Манчестер Юнайтед хочет быть номером один

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг рассказал об амбициях клуба.

“Мы хотим быть №1, и это хорошая цель для клуба. Теперь мы должны иметь стратегию, чтобы это сделать.

Мы не можем примириться с тем, чтобы отставать от других клубов. Мы должны восстановиться, как говорит сэр Джим. Мы должны продемонстрировать амбиции”, – сказал тен Хаг.

На данный момент “Ман Юнайтед” занимает шестое место в чемпионате Англии. Следующий матч команда проведет против "Манчестер Сити" на "Этихаде" сегодня, 3 марта. Старт встречи запланирован на 17.30.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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