Забарный - в стартовом составе Борнмута на игру с Бернли

Защитник Илья Забарный, традиционно, будет играть в стартовом составе "Борнмута". Сегодня, 3-го марта, "вишенки" встречаются в АПЛ с "Бернли".

"Борнмут" не побеждает в чемпионате 7 матчей подряд. Сейчас команда занимает 13-е место. "Бернли" находится на предпоследнем, 19-м месте.

Поединок 27-го тура АПЛ "Бернли" - "Борнмут" начнется в 15:00.