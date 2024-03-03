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Забарный - в стартовом составе Борнмута на игру с Бернли

Англия

По-другому и быть не могло

Забарный - в стартовом составе Борнмута на игру с Бернли

Фото: пресслужби ФК "Борнмут"

Новина українською

Защитник Илья Забарный, традиционно, будет играть в стартовом составе "Борнмута". Сегодня, 3-го марта, "вишенки" встречаются в АПЛ с "Бернли".

"Борнмут" не побеждает в чемпионате 7 матчей подряд. Сейчас команда занимает 13-е место. "Бернли" находится на предпоследнем, 19-м месте.

Поединок 27-го тура АПЛ "Бернли" - "Борнмут" начнется в 15:00.

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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