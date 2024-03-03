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"У нас есть вера победить": Тен Хаг - о сегодняшней игре против Ман Сити
Повторяет амбиции Джима Рэтклиффа
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился комментариями о том, как они собираются победить "Манчестер Сити" в сегодняшней игре.
"Моментами мы с "Манчестер Сити" наравне, поэтому у нас есть вера победить в сегодняшней игре. Мы должны показать наши амбиции. Я испытываю большое уважение к "Манчестеру Сити", но не то уважение, из-за которого думаешь, что выиграть невозможно. Напротив, мы покажем, что можем выиграть этот матч", — приводит слова тен Хага The Guardian.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, тем временем как "Манчестер Сити" расположился на второй строчке. Матч начнется в 17:30. Сайт UA-Футбол проведет видеотрансляцию матча.
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