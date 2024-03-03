Клопп: Если бы вы сказали мне 12 дней назад, что мы выиграем все 4 матча, я бы сказал, что у нас нет шансов

Вчера, 2-го марта, "Ливерпуль" одолел на выезде "Ноттингем". Забить единственный и победный гол удалось на последних секундах игры. На 90+9 минуте Макаллистер переправил мяч в штрафную площадку соперника, а там Нуньес пробил головой мимо голкипера.

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп признается, что и сам не ожидал, что его команде удастся победить во всех матчах во время напряженного графика (4 победы за 12 дней).

Довольно особенный день. Это был сложный график. Эта игра далась нам нелегко. У нас не было великолепного ритма, и ребята впервые почувствовали интенсивность. Гол забил парень, который был самым спокойным на всем поле. Я видел это только вживую, но никогда не забуду. Он был спокоен. Он отбил мяч туда. Супер-ассист и супер важный гол. Если бы вы сказали мне 12 дней назад, что мы выиграем все четыре матча, я бы сказал, что у нас нет шансов, это невозможно. При таких обстоятельствах выигрывать игры просто смешно. Мы будем заряжаться до следующей игры. То, что сделали ребята, очень особенное. Достичь такого количества очков было большой борьбой. Это никогда не было легко.

Благодаря победе "Ливерпуль" закрепился на 1-м месте в АПЛ. Следующий матч команда сыграет 7-го марта, в Лиге Европы. В 1/8 финала турнира их будет ждать "Спарта Прага".