  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Забарный и Борнмут наконец побеждают. Известны оценки украинца за матч против Бернли
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забарный и Борнмут наконец побеждают. Известны оценки украинца за матч против Бернли

Англия
Обновлено

Хорошая игра

Забарный и Борнмут наконец побеждают. Известны оценки украинца за матч против Бернли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

7 подряд матчей без побед в АПЛ побудили "Борнмут" выложить все силы в матче с атусайдером лиги "Бернли". Матч оказался для "вишенок" непростым, но 3 очка и "сухой" матч для Ильи Забарного получили.

Украинец отыграл весь матч, в котором заблокировал 2 удара соперников, совершил 2 отбора, 7 раз выбил мяч подальше от опасности, выиграл почти все единоборства (3 из 4-х), сфолил, выполнил 2 точных лонгбола (из 8-ми). Среди негатива - довольно много неточных пасов (аж 9 из 20-ти) и 10 потерь мяча.

Читайте также"Улыбнитесь, если вы самый недооцененный защитник в Премьер-лиге": пресс-служба Борнмута отметила Забарного

Статистические порталы оценили игру Ильи на высокие баллы. WhoScored и Sofascore сошлись на оценке 7,1.

Забарный сыграл 31-й матч за "Борнмут" в этом сезоне. Команда занимает 13-е место в АПЛ. Следующий матч - против "Шеффилд Юнайтед" 9-го марта.

По теме
yellow-arrow
Календарь позволяет, вишни берут очки. Бернли - Борнмут 0:2. Видеообзор матча
yellow-arrow
АПЛ. Бернли – Борнмут 0:2. Некомпанейские вишни
yellow-arrow
Супердерби. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча АПЛ
Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости