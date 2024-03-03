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Забарный и Борнмут наконец побеждают. Известны оценки украинца за матч против Бернли
Хорошая игра
Getty Images / Global Images Ukraine
7 подряд матчей без побед в АПЛ побудили "Борнмут" выложить все силы в матче с атусайдером лиги "Бернли". Матч оказался для "вишенок" непростым, но 3 очка и "сухой" матч для Ильи Забарного получили.
Украинец отыграл весь матч, в котором заблокировал 2 удара соперников, совершил 2 отбора, 7 раз выбил мяч подальше от опасности, выиграл почти все единоборства (3 из 4-х), сфолил, выполнил 2 точных лонгбола (из 8-ми). Среди негатива - довольно много неточных пасов (аж 9 из 20-ти) и 10 потерь мяча.
Статистические порталы оценили игру Ильи на высокие баллы. WhoScored и Sofascore сошлись на оценке 7,1.
Забарный сыграл 31-й матч за "Борнмут" в этом сезоне. Команда занимает 13-е место в АПЛ. Следующий матч - против "Шеффилд Юнайтед" 9-го марта.
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