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Гвардиола: Фоден - лучший игрок в АПЛ
Действительно, игрок в отличной форме
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (3:1). В этой игре дублем отметился Фоден, а еще один гол на счету Холанда.
Не выиграть было бы не очень хорошо, но мы сопоставили результат с игрой, и это действительно хорошо. Мы начали очень хорошо, но после семи минут и первого дальнего удара мы не были на правильной линии. В первом тайме мы немного больше волновались в последней трети, но да, это была действительно хорошая игра.
Это команда, построенная на переходах, и они могут убить вас в них. Вот почему вы не должны упускать этот момент. Если мы атакуем не из хорошей позиции, они могут сделать хорошие переходы, забить второй гол и сделать игру еще более сложной.
Фоден? Дело в количестве игр, в которых он играет. Он всегда был талантливым игроком, но сейчас он более зрелый и больше понимает игру, особенно в защите. Он может играть посередине, справа, создавать моменты и проникать внутрь, играть слева, забивать слева. Что я могу сказать? Он сейчас лучший игрок в Премьер-лиге по количеству вещей, которые он делает. Невероятно.
Дело в нас самих. Мы не можем контролировать то, что делают "Ливерпуль" или "Арсенал", "Астон Вилла" или другие претенденты, это касается нас самих. Мы делаем то, что должны делать, чтобы победить сегодня, в следующую среду и воскресенье. Эта команда легендарная.
"Манчестер Сити" занимает 2-е место в АПЛ с 62-мя очками. У первого "Ливерпуля" - на очко больше.
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