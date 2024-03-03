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Тен Хаг - после поражения от Манчестер Сити: Игроки отдали все

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Будут бороться за зону Лиги Чемпионов

Тен Хаг - после поражения от Манчестер Сити: Игроки отдали все

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг, в целом, доволен игрой команды в матче с "Манчестер Сити", который они проиграли. "Красные дьяволы" уступили на "Этихад Стэдиум" со счетом 1:3.

Игроки отдали все. У нас на поле было два игрока, которые не играли на 100 процентов - Джонни Эванс и Маркус Рэшфорд, но они, как и команда отдали все. Игра очень хорошая. Конечно, мы разочарованы счетом.

Они сражались вместе, но игра также хороша. В другой день мы могли бы выиграть эту игру. Небольшое преимущество. Это правда. Рэшфорд прошел, и мы можем забить второй гол, Гарначо прошел, и мы можем забить второй гол, но в обоих моментах нас обыграли.

План прошел хорошо. Вся честь Сити. То, как мы защищались, было хорошим. План заключался в том, чтобы Бруно имел свободную роль и пытался увести игроков сзади. Бруно очень умный игрок.

У нас была одна плохая игра, и это было на прошлой неделе [против Фулхэма]. С этого года мы прогрессируем, мы возвращаем очки. Есть много игр, и каждый может победить каждого. Пятое место также может быть местом для Лиги чемпионов, поэтому мы должны бороться за это!

"Манчестер Юнайтед" занимает 6 место в АПЛ. В следующем туре команда встретится с "Эвертоном". Матч состоится 9 марта.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Виктор Иванчук
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