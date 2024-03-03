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Манчестер Юнайтед в матче против Манчестер Сити прервал почти 10-летнюю положительную серию

Англия

Она продолжалась почти полторы сотни поединков

Манчестер Юнайтед в матче против Манчестер Сити прервал почти 10-летнюю положительную серию

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 27 тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед". Кроме поражения "манкунианцы" еще и прервали долговременную положительную серию.

"Красные дьяволы" вели в счете после первого тайма, однако в итоге уступили. Впервые с сентября 2014 МЮ допустил такое в матче АПЛ.

Как сообщает Opta, в последний раз именно "Лестер" проигрывал "манкунианцам" после первого тайма и одержал волевую победу со счетом 5:3.

В общей сложности эта серия состояла из 143 матчей: 123 раза МЮ во втором тайме доводил преимущество в счете до победного конца, еще 20 поединков завершались вничью.

В настоящее время "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в АПЛ. Команда находится в 11 очках от топ-4. Следующий матч подопечные тен Хага проведут 9 марта против "Эвертона" на "Олд Траффорд".

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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