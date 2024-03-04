Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фоден установил собственный рекорд результативности в одном сезоне
И это еще впереди несколько месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 27 тура АПЛ "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" Фил Фоден оформил дубль в ворота "манкунианцев".
Для англичанина эти голы стали 17 и 18 в текущем сезоне. Предыдущий рекорд полузащитника был установлен в сезоне 2020/21 и составил 16 точных ударов.
Фоден уже шестой сезон подряд выступает за "Сити" на регулярной основе. Всего в активе 23-летнего полузащитника 76 голов и 51 ассист в 256 матчах в составе "горожан".
В текущем розыгрыше чемпионата Фил – шестой по количеству результативных действий. В рамках АПЛ на его счету 11 голов и семь ассистистов.
Добавим также, что всего в его активе голов в ворота МЮ. Для него – это личный рекорд в матчах против одной команды (против “Брайтона” – также шесть).
Популярное сейчас
- Вернидуб - о втором голе Шахтера: Не надо поднимать и гладить соперника
- УПЛ. Шахтер - Кривбасс 5:2. Не доросли еще до матчей чемпионского статуса
- Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Клопп рассказал, когда вернётся на поле Салах
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО