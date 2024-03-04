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Фоден установил собственный рекорд результативности в одном сезоне

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И это еще впереди несколько месяцев

Фоден установил собственный рекорд результативности в одном сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 27 тура АПЛ "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" Фил Фоден оформил дубль в ворота "манкунианцев".

Для англичанина эти голы стали 17 и 18 в текущем сезоне. Предыдущий рекорд полузащитника был установлен в сезоне 2020/21 и составил 16 точных ударов.

Фоден уже шестой сезон подряд выступает за "Сити" на регулярной основе. Всего в активе 23-летнего полузащитника 76 голов и 51 ассист в 256 матчах в составе "горожан".

В текущем розыгрыше чемпионата Фил – шестой по количеству результативных действий. В рамках АПЛ на его счету 11 голов и семь ассистистов.

Добавим также, что всего в его активе голов в ворота МЮ. Для него – это личный рекорд в матчах против одной команды (против “Брайтона” – также шесть).

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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