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Почеттино: Я не хочу, чтобы болельщики обвиняли во всем игроков

Англия

Тренер Челси защитил своих игроков

Почеттино: Я не хочу, чтобы болельщики обвиняли во всем игроков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", высказался о критике в сторону своих подопечных.

"Я не хочу, чтобы болельщики обвиняли во всем игроков. Пусть обвиняют меня, а игроки были свободны на поле. Я отдаю предпочтение себе, а не команде. Уверен, что со временем мы изменим восприятие".

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 11 марта, они сыграют против "Ньюкасла". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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