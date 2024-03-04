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Почеттино: Я не хочу, чтобы болельщики обвиняли во всем игроков
Тренер Челси защитил своих игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", высказался о критике в сторону своих подопечных.
"Я не хочу, чтобы болельщики обвиняли во всем игроков. Пусть обвиняют меня, а игроки были свободны на поле. Я отдаю предпочтение себе, а не команде. Уверен, что со временем мы изменим восприятие".
Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 11 марта, они сыграют против "Ньюкасла". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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