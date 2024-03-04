Почеттино: Я не хочу, чтобы болельщики обвиняли во всем игроков

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", высказался о критике в сторону своих подопечных.

"Я не хочу, чтобы болельщики обвиняли во всем игроков. Пусть обвиняют меня, а игроки были свободны на поле. Я отдаю предпочтение себе, а не команде. Уверен, что со временем мы изменим восприятие".

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 11 марта, они сыграют против "Ньюкасла". Начало - в 22:00 по киевскому времени.