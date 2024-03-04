Астон Вилла потеряла почти 120 миллионов фунтов стерлингов за прошлый сезон

Текущие правила прибыли и устойчивого развития (PSR) позволяют клубам потерять максимум 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трех сезонов.

Однако "Астон Вилла" понесла убытки в размере 119,6 миллиона фунтов стерлингов за финансовый год, который закончился 31 мая прошлого года. Это объясняет, почему клуб был настолько ограничен во время последнего январского трансферного окна.

"Важно отметить, что эти цифры соответствуют стратегическому бизнес-плану, и мы продолжаем работать согласно правилам прибыли и устойчивого развития Премьер-лиги. Мы с нетерпением ждем дальнейшего прогресса в реализации нашего стратегического плана", - говорится в заявлении клуба.