Гвардиола - о Фодене: Я встретил лучшего игрока после Месси

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил полузащитника своей команды Фила Фодена с Лионелем Месси.

Напомним, Фоден оформил дубль в последнем матче "горожан" в АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (3:1).

"Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи. Я встретил величайшего игрока после Месси. Не хочу их сравнивать, потому что уровень Фила не тот, что у Лео, но он выигрывает матчи", - приводит слова испанца Daily Mail.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 40 матчах за "Сити", в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.