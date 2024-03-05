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Гвардиола - о Фодене: Я встретил лучшего игрока после Месси

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Гвардиола - о Фодене: Я встретил лучшего игрока после Месси

Sky Sports

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил полузащитника своей команды Фила Фодена с Лионелем Месси.

Напомним, Фоден оформил дубль в последнем матче "горожан" в АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (3:1).

"Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи. Я встретил величайшего игрока после Месси. Не хочу их сравнивать, потому что уровень Фила не тот, что у Лео, но он выигрывает матчи", - приводит слова испанца Daily Mail.

В нынешнем сезоне Фоден принял участие в 40 матчах за "Сити", в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.

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Манчестер Сити Фил Фоден Гвардиола
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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